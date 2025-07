Schianto con la moto a San Felice Circeo, muore 50enne

È Dino Capponi, 50 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 22 lungo via Roma, la strada che collega la parte bassa del paese con il centro storico di San Felice Circeo. L’uomo, residente nel posto, viaggiava in sella al suo motorino quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo in un tratto caratterizzato da una doppia curva, andando a impattare violentemente contro un palo della pubblica illuminazione. L’urto è stato fatale: nonostante l’arrivo immediato dei sanitari del 118 e del medico, per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare e i soccorsi hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La Polizia Locale di San Felice Circeo, con il supporto dei Carabinieri della locale Stazione, ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Via Roma è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza, in un periodo in cui la viabilità del paese è particolarmente intensa.