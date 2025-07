Latina sconfitto di misura dal Benevento, ma la squadra c’è

Un Latina solido e propositivo cede di misura al Benevento nell’amichevole giocata allo stadio “Francioni”. Finisce 0-1 per i giallorossi campani, pari categoria nel girone C di Serie C, ma il risultato non racconta fino in fondo l’andamento di una gara ben giocata dai nerazzurri. La squadra di mister Bruno tiene testa per oltre un’ora a un avversario costruito per puntare alle zone alte della classifica, arrendendosi solo al 63’, quando Salvemini è bravo a sfruttare una respinta corta di Mastrantonio e a girarsi in area per firmare il gol decisivo. Quella contro il Benevento è la prima sconfitta di questa nuova stagione, arrivata alla quinta amichevole precampionato. Nonostante il ko, le sensazioni restano positive: il gruppo appare in crescita e sta assimilando il lavoro fatto in questa prima fase di ritiro. Giovedì 31 luglio è previsto un giorno di riposo per la squadra, mentre il direttore sportivo Condò continuerà a lavorare per rafforzare la rosa e mettere a disposizione di Bruno nuovi innesti in vista del debutto ufficiale. Il prossimo test è in programma lunedì 4 agosto al “Francioni” contro L’Aquila, ambiziosa formazione di Serie D. Ultimo appuntamento pre-stagionale il 10 agosto con il Guidonia, in vista dell’esordio ufficiale.