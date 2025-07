Strade, arrivano fondi per 3,6 milioni per nove opere in provincia di Latina

LATINA – La provincia di Latina beneficerà di 3,6 milioni di euro in termini di risorse relative a 9 opere stradali. Sono: la S.R. Flacca – Interventi di captazione, regimentazione e smaltimento delle acque filtranti nel corpo della galleria ‘Capovento’ al km 18 (950.000 euro); S.P. 2 Cisterna Campoleone – Ripristino delle condizioni di sicurezza (200.000 euro); S.R. Carpinetana (Sistemazione smottamenti per 350.000 euro); S.R. Nettunense (Manutenzione straordinaria per 300.000 euro); S.R. Frosinone e Gaeta (Manutenzione piano viabile per 450.000 euro); S.R. Della Valle del liri (400.000 euro); SP 125 Ausente (Manutenzione straordinaria per 300.000 euro); S.R. di Frosinone e Gaeta (Messa in sicurezza piano viario km 19,7 per 500.000 euro); S.R. Carpinetana (messa in sicurezza per 150.000 euro). Si tratta di interventi che potenzieranno la viabilità e la sicurezza stradale. Lo comunica in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

“Con l’approvazione dell’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria regionale per l’annualità 2025 si danno certezze al territorio per la realizzazione di opere fondamentali e attese da molto tempo – commenta il consigliere regionale pontino di FdI – . Rivolgo un plauso oltre all’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Manuela Rinaldi, anche al commissario dell’Astral, ing. Antonio Mallamo per il lavoro certosino portato avanti finora. L’Astral svolge un ruolo centrale dal momento che ha il compito di definire annualmente il quadro dei bisogni e delle esigenze, finalizzato alla proposta di Programma Annuale e Triennale degli Interventi e dei Servizi. Parliamo di un programma strategico per oltre 10 milioni di euro”.