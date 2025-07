Sgominata una base di spaccio a Latina. Due arresti della Squadra Mobile

LATINA – Sgominata dalla Polizia di Latina una vera e propria base di spaccio a Latina. I poliziotti della Squadra Mobile da alcuni giorni stavano monitorando uno stabile del centro cittadino, dove era stato segnalato un sospetto viavai di persone e, nel corso dei diversi servizi di appostamento, l’attenzione si era concentrata su due soggetti. Sabato mattina è scattata l’irruzione. Uno dei due, alla vista degli agenti, ha tentato di serrare la porta, il complice ha invece tentato di disfarsi di un involucro contenente polvere bianca, entrambi i tentativi sono stati vanificati dalla prontezza della polizia. Nel corso della perquisizioni, estesa anche alle rispettive abitazioni, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, oltre 300 grammi di sostanza da taglio, due bilancini elettronici di precisione nonché la somma di circa 2.000 Euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio. A finire in manette un cittadino italiano ed uno straniero. Sono stati inoltre trovati in possesso di una rivoltella storica ad avancarica, una penna pistola cal. 22 di fabbricazione artigianale, completamente clandestina e con relativa cartuccia e di 11 orologi di pregio, tra i quali marchi prestigiosi quali Rolex, Hublot, Tag Heur e Patek Philippe, dei quali non sono stati in grado di fornire alcuna spiegazione circa la provenienza. Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso di arma clandestina e, ancora, denunciati in stato di libertà per la ricettazione degli orologi.

Al termine della redazione degli atti di rito, i due arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.