Latina, spiagge libere più sicure e moderne con il nuovo servizio di salvamento

Cambia il volto del salvamento sulle spiagge libere del territorio comunale. Con l’affidamento triennale alla Società Cooperativa Escara, il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti sarà garantito fino al 2027. Una novità significativa che, come sottolinea l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, segna un cambio di passo rispetto al passato: «Per la prima volta il servizio viene aggiudicato per tre anni consecutivi. Questo permette all’amministrazione una pianificazione più efficace e ai cittadini una stagione balneare sicura già a partire da maggio».

Il servizio comprende non solo la sorveglianza in mare e a terra, ma anche l’installazione e il controllo della segnaletica di sicurezza balneare e dei cartelli di divieto di balneazione. Un’organizzazione puntuale e tecnologicamente avanzata, che include la centrale operativa virtuale “Escara”, pronta a coordinare ogni intervento con l’aiuto di professionisti – medici, infermieri, esperti ambientali – e il supporto di Croce Rossa, Protezione Civile e associazioni locali.

Due i numeri di emergenza attivi (3520856733 e 3509003451), pensati non solo per i soccorsi, ma anche per segnalazioni ambientali e richieste di assistenza a persone con disabilità o fragilità psico-fisiche. Ogni bagnino sarà localizzabile in tempo reale grazie a braccialetti GPS, mentre la comunicazione sarà garantita da una rete multiutente geolocalizzata in grado di accelerare i tempi di intervento e aumentare la sicurezza.

A rendere il servizio ancora più completo, ci sono mezzi innovativi come una moto d’acqua con barella pieghevole, uno scooter, un gommone attrezzato da 1,5 metri e un canottino radiocomandato in grado di operare anche in condizioni marine difficili.

Infine, non mancano gli aspetti educativi: tra le migliorie previste, percorsi didattici per le scuole sul valore della biodiversità, delle dune e delle aree protette. «Non è solo un elenco di interventi – conclude Di Cocco – ma una visione complessiva che punta a rendere le nostre spiagge più sicure, moderne e inclusive».