Latina, arrestato in flagranza un 29enne per spaccio di cocaina

È stato sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri delle Stazioni di Borgo Sabotino e Borgo Podgora il 29enne di Latina arrestato nella mattinata di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente sarà ora analizzata in laboratorio per accertarne la composizione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista per oggi con rito direttissimo.