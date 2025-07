Latina vince il bando “Sport Illumina”

Il Comune di Latina ha ottenuto un importante finanziamento da 320.000 euro grazie al bando nazionale “Sport Illumina”, promosso da Sport e Salute S.p.A. su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento per lo Sport. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale si è classificato al quinto posto nella graduatoria nazionale, assicurando così la realizzazione di un playground pubblico di libero accesso.

“Un risultato che ci permette di dare vita a un’area con spazi per crescere, aggregarsi e vivere lo sport in modo nuovo – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato –. Questo progetto non prevede semplicemente campi sportivi, ma vere e proprie piazze di comunità, moderne e sicure, ispirate allo spirito aggregativo degli oratori ma libere da qualsiasi connotazione confessionale. Luoghi aperti, che stimolano l’incontro e la socialità, rispondendo a un’esigenza sociale precisa”.

L’iniziativa, sottolinea l’assessore, rientra in una visione più ampia che l’amministrazione guidata dal sindaco Matilde Celentano porta avanti con determinazione: “Siamo riusciti ancora una volta a intercettare risorse importanti per lo sport e i giovani, e soprattutto a concretizzare progetti significativi. Un ringraziamento va agli uffici e alla dirigente Micol Ayuso, per l’impegno e la passione che mettono ogni giorno nel loro lavoro”.