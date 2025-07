Latina, scontro tra moto e auto: 56enne trasportato in ospedale

Grave incidente nella tarda serata di ieri nel centro di Latina. Poco prima delle 23, una moto e un’auto si sono scontrate all’incrocio tra via Alfieri e viale Cesare Augusto. Il motociclista, un uomo di 56 anni di Latina, titolare di un bar in città, è stato trasportato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti. Anche il conducente della Peugeot è finito in ospedale in stato di choc. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Sul posto anche la Squadra Volante che interrotto temporaneamente il traffico per consentire i rilievi.