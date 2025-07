Lavori programmati, modifiche alla circolazione ferroviaria

Modifiche alla circolazione ferroviaria a partire da oggi, 29 luglio, fino a giovedì 31. Trenitalia comunica che, per il rinnovo dei deviatoi alla stazione di Roma Termini e per i lavori alla cabina di Porta Maggiore previsti nella notte, alcuni treni delle linee regionali subiranno delle modifiche tra cui la Fl7 Roma- Napoli. Nelle giornate indicate i treni termineranno la loro corsa a Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Per gli stessi lavori, una coppia di treni della linea Fl8 Roma- Nettuno terminerà invece la corsa a Campoleone e non a Termini. Per informazioni è possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, o rivolgersi al personale di stazione.