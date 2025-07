Isole Pontine, raffica di controlli della Guardia di Finanza

Proseguono senza sosta le attività di controllo della Guardia di Finanza nelle isole di Ponza e Ventotene, con l’obiettivo di garantire sicurezza economica, contrastare il traffico di droga e vigilare sulle attività marittime, in un periodo di forte afflusso turistico. Le operazioni, coordinate tra le Tenenze locali, il Gruppo di Formia e la Sezione Operativa Navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia, hanno interessato sia il territorio che le acque delle isole, e anche il porto di Formia, punto d’imbarco principale per le Pontine. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie anche all’impiego delle unità cinofile e del contingente ATPI, sono stati segnalati 7 giovani – tra i 17 e i 35 anni – alle Prefetture di Roma e Latina per uso personale di droghe. Una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Cassino per detenzione a fini di spaccio. Sequestrati 30 grammi di hashish, 8 di cocaina e 2 di marijuana. Controlli mirati sono stati eseguiti anche su diverse attività economiche locali – hotel, ristoranti, bar e noleggi nautici – per verificare la regolarità fiscale e lavorativa. In due ristoranti sono stati scoperti tre lavoratori in nero. Importante anche l’intervento delle unità navali: martedì 22 luglio, nelle acque di Ponza, i militari hanno soccorso sette persone in pericolo a bordo di un’imbarcazione andata a fuoco e affondata. Sempre nell’ambito della vigilanza in mare, sono state controllate 25 imbarcazioni e identificate 105 persone, tra cui 9 con precedenti. Due motori fuoribordo sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione. L’attività delle Fiamme Gialle resta dunque intensa e capillare per assicurare legalità e sicurezza, sia a terra che in mare, lungo tutto il litorale del sud pontino.