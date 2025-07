L’estate di Latina si colora: successo per il Carnevale sul lungomare, attesa per la Notte Rosa

Si è svolto ieri sera il Carnevale Estivo sul lungomare di Latina. La terza edizione dell’evento ha preso il via da Capoportiere fino a Piazzale dei Navigatori, coinvolgendo famiglie, giovani e turisti in un’atmosfera travolgente e spensierata. Dieci i carri allegorici, realizzati dall’associazione Amici in Festa, che hanno sfilato lungo il percorso, ma tra i momenti clou della serata, lo spettacolo della Circus Academy Fusion, diretta da Bianca Montico, e le esibizioni dei gruppi Majorettes & Dancer Blue Twirling, Cheerleaders Iss Galilei Sani e Magia Dance.

Ora l’attesa è tutta per la Notte Rosa in programma venerdì 18 luglio 2025. Il centro di Latina si trasformerà in un palcoscenico di luci e colori dalle ore 20 alle ore 24. A pochi giorni dall’avvio dei saldi estivi i negozi resteranno aperti nelle principali vie del centro, da Palazzo M passando per Piazza San Marco fino all’isola pedonale, includendo anche una parte di Corso Matteotti. Ma la serata sarà caratterizzata anche dalle esibizioni di artisti di strada: giocolieri, equilibristi, trampolieri, spettacoli con fuoco e bolle di sapone giganti creeranno un’atmosfera unica e coinvolgente per grandi e piccini. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Latina Centro Lido e che rientra nella rassegna di eventi estivi del Comune di Latina ‘Latina Estate 2025’, rappresenta un’occasione speciale per le famiglie e i bambini di vivere momenti di allegria e condivisione.