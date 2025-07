Gabriele Cirilli torna a Latina con “Il Meglio Di” e festeggia i 25 anni di Tatiana

Latina si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati del panorama comico italiano: Gabriele Cirilli.

Il prossimo 1 agosto, alle ore 21.30, Cirilli salirà sul palco con uno spettacolo speciale, “Il Meglio Di”. Durante L’intervista a Radio Immagine di Alessio Campanelli, Cirilli ha raccontato l’emozione di tornare a Latina, una città che per lui ha un valore affettivo particolare: “Non dimentico che qui ho avuto i miei primi veri sold out, oltre vent’anni fa, quando tutto è iniziato”. Lo spettacolo, come suggerisce il titolo, raccoglierà i momenti più iconici della carriera di Cirilli, inclusi i suoi personaggi più amati, come l’intramontabile Tatiana, che proprio quest’anno celebra 25 anni. Un traguardo che Gabriele vive con gratitudine verso il suo pubblico: “Sono felice di festeggiare questo anniversario insieme alla gente. È grazie a loro se sono arrivato fin qui”. Nel corso dell’intervista, Cirilli ha anche ripercorso i suoi incontri più importanti: da Michele Placido, “la persona più gentile”, a Lino Banfi, “un vero mentore”, passando per giganti come Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi e il “secondo padre” Gigi Proietti. Senza dimenticare gli amici di sempre, Flavio Insinna, Enrico Brignano e Carlo Conti, definito “il mio segreto” per la grande opportunità che gli ha dato in TV.

L’appuntamento è fissato: il 1 agosto all’Arena Fogliano, una serata di risate, ricordi e comicità con uno dei volti più amati della scena italiana. Gabriele Cirilli saluta così i suoi fan: “Non vedo l’ora di passare questa serata indimenticabile con voi!”.