L’ex Zuccherificio di Latina Scalo aggiudicato ai famosi vivai Aumenta

LATINA – “L’aggiudicazione dell’Intermodale di Latina Scalo, ex Zuccherificio, è una notizia eccellente. Sono convinta che l’investimento privato avrà una ricaduta positiva sul territorio e consentirà il rilancio di una struttura rimasta per troppo tempo in stato di abbandono”. La sindaca di Latina Matilde Celentano commenta così l’aggiudicazione all’asta alla famiglia Aumenta, titolare dell’omonima azienda florovivaistica che oggi si estende su più di 200 ettari.

“Mi sono congratulata con l’imprenditore Antonio Aumenta, grande visionario, che gestisce insieme alla sua famiglia l’omonima azienda florovivaistica, leader nel settore e rinomata a livello internazionale, la cui produzione è il risultato di un lavoro pluri-trentennale incentrato su tradizione e innovazione. L’ex Zuccherificio è stato il primo opificio di Latina e un volano occupazionale per l’intero territorio. Una storia importante che merita un nuovo percorso di rilancio e sono certa che con la famiglia Aumenta ha già programmato una progettualità importante, in grado di rendere attrattiva la struttura”, aggiunge la prima cittadina annunciando che la prossima settimana incontrerà la famiglia Aumenta “per conoscere nel dettaglio la nuova prospettiva e garantire il supporto istituzionale”. “Sono convinta – conclude – che da questo incontro potrà nascere una proficua collaborazione in favore della nostra città”.

Nella maggioranza, da parte di FI, c’era stata una sollecitazione all’acquisizione pubblica del bene da parte del Comune. Ora si attende di conoscere il progetto.