Tenta di uccidere due carabinieri: 22enne arrestato a Velletri

In queste ore a Velletri, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino straniero di 22 anni residente a Roma, già noto alle forze di polizia, attualmente detenuto per detenzione di armi presso la Casa Circondariale di Velletri. Il giovane è ritenuto responsabile, in concorso con altre due persone, del reato di tentato omicidio in danno di due Carabinieri, detenzione di arma da fuoco e danneggiamento aggravato. Seguono ulteriori aggiornamenti.