L’omaggio di Formia a Giorgio Zangrillo, ex cestista e figura storica del calcio locale

FORMIA – L’amministrazione comunale di Formia ha conferito una targa di merito a Giorgio Zangrillo, figura storica del calcio locale, per il pluridecennale impegno al servizio delle società cittadine e come segno di gratitudine per il lungo e appassionato contributo offerto da Zangrillo alla crescita e valorizzazione dello sport formiano. La cerimonia questa mattina nella sala Sicurezza del Comune. “Con questo riconoscimento intendiamo omaggiare non solo la persona, ma anche l’importanza del lavoro dietro le quinte che contribuisce in modo determinante alla vita sportiva della nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Gianluca Taddeo.

CHI E’ – Giorgio Zangrillo, ex cestista e dirigente della Pallacanestro Fabiani Formia dal ‘60 al ‘70, ha iniziato il suo percorso nel Formia Calcio all’inizio degli anni ’70 nel ruolo di segretario, incarico mantenuto fino agli albori degli anni ’90. È stato parte integrante dell’organigramma societario durante importanti tappe del club, tra cui i campionati di Serie C/2 a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 e nella stagione 1990/91. Dopo un ulteriore incarico nelle stagioni 1994/95 (Serie C/2) e 1995/96 (Serie D), ha continuato il proprio percorso nel Comprensorio Formia (poi S.S. Formia 1905) fino al 2009/10. Successivamente ha operato per altre cinque stagioni nella U.S. Formia 1905 Calcio, divenuta poi S.S. Formia Calcio. Oltre al riconoscimento comunale, Giorgio Zangrillo era stato insignito in passato dal Comitato Regionale Laziale della FIGC come dirigente benemerito, un ulteriore attestato di stima per il suo impegno nel mondo del calcio regionale.