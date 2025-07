Mara Severin, il grazie della famiglia e la fiaccolata a Pontinia: “Chi vuole potrà indossare una maglietta bianca”

SABAUDIA – “Un ringraziamento di cuore a tutte le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto a Mara ai funerali di sabato scorso; vedere la Chiesa così affollata ci ha fatto toccare con mano quanto nostra figlia fosse stimata e apprezzata da molti di voi. E’ un dolore troppo grande, la sua assenza è incolmabile”. Lo scrivono i familiari di Mara Severin ringraziando per l’affetto corale ricevuto dopo la scomparsa della sommelier morta tragicamente nel crollo del ristorante Essenza di Terracina.

“Vi ringraziamo tutti – si legge in una nota – per le innumerevoli parole d’affetto e di conforto da parte di amici, parenti e colleghi di lavoro; per le parole di stima che sono giunte dal mondo della ristorazione, dell’enogastronomia, dall’Associazione Italiana Sommelier e dall’Associazione Provinciale Cuochi Latina e, tutte le persone che, pur non conoscendola, hanno comunque voluto esprime un pensiero dedicato a lei via social. Un ulteriore ringraziamento è rivolto alle amministrazioni comunali di Sabaudia e Terracina per la loro vicinanza; mentre un ringraziamento speciale va alla comunità di Pontinia che si è stretta al nostro dolore, al presidio di primo soccorso e alla protezione civile che ha supervisionato la folla accorsa per i funerali, ed infine al Sindaco di Pontinia Dott.re Eligio Tombolillo che si è reso fin da subito disponibile per l’organizzazione della Fiaccolata”.

L’evento si terrà giovedì 17 luglio 2025 alle ore 21:00 con partenza da Piazza Carducci (Lungobotte) e arrivo in Piazza Pio VI di fronte alla chiesa Sant’Anna, quella frequentata da Mara e dove si sono celebrate le esequie.

Al termine del corteo ci saranno gli interventi di familiari e amici: “Chiunque avesse desiderio di esprimere un pensiero per Mara alla conclusione della fiaccolata può rivolgersi privatamente tramite social al cugino di Mara, Stefano D’Ambrosio per condividere in anteprima il proprio messaggio al fine di gestire al meglio l’organizzazione dell’evento. Inoltre, solo per chi volesse può indossare una maglietta bianca per la fiaccolata”.