Affitti più cari a Latina, salgono del 13,1% e sale anche la domanda

LATINA – Il mercato immobiliare del Lazio si è mosso a due diverse velocità nel primo semestre del 2025: i canoni di affitto sono infatti cresciuti in doppia cifra (+10,2%), mentre i prezzi di vendita hanno evidenziato un’ascesa più contenuta (+2,8%). Alla fine di giugno, comprare casa in regione costa mediamente 2.536 euro/mq, mentre per affittare bisogna mettere a budget, in media, 15,6 euro/mq.

Lo si evince analizzando i dati dell’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale laziale realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Guardando agli altri indicatori di mercato, come da tendenza nazionale anche nel Lazio la domanda di compravendite è cresciuta da inizio anno (+15,2%), mentre è calata notevolmente la richiesta di affitto (-19,5%). L’offerta si è invece ampliata in entrambi i settori, segnando un +3,2% per le case in vendita e un +23,5% per quelle in locazione.

Il territorio più caro in regione dopo Roma per acquistare casa è la provincia di Latina, che rimane perfettamente stabile rispetto a 6 mesi fa, con 2.064 euro/mq. La provincia di Latina è anche il secondo territorio più caro per affittare casa, con 14,2 euro/mq medi, in forte crescita nel semestre (+13,1%). La domanda di affitto (il numero medio di contatti per annuncio) nonostante la tendenza regionale negativa, sale, tra gli altri, nelle province di Viterbo (+28,3%) e Latina (+23,3%).