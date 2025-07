Mara Severin, la giovane vittima del crollo del ristorante Essenza

Aveva 31 anni, viveva a Sabaudia e lavorava con passione come sommelier nel ristorante Essenza di Terracina. Si chiamava Mara Severin la giovane morta nel crollo del solaio del locale, avvenuto nella serata di ieri. Un boato improvviso, poi il caos: la sala principale del ristorante, che affaccia su via Roma, è sprofondata mentre all’interno si trovavano dipendenti e clienti.

Mara è stata estratta viva dalle macerie dai soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina, dove i medici hanno tentato il possibile. Un’ora dopo il suo arrivo, però, la 31enne è morta per le gravi ferite riportate.

Nel crollo sono rimaste ferite almeno sette persone, tre delle quali in prognosi riservata. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Ogni salvataggio è stato accolto da applausi da parte delle persone presenti all’esterno del ristorante.

La notizia della morte di Mara ha scosso Terracina e Sabaudia: sui social decine i messaggi di cordoglio per una ragazza descritta da tutti come dolce, elegante, professionale, sempre sorridente. «Mi sarei aspettata di tutto, ma non questo. Proteggi da lassù la tua famiglia, Angelo bello», ha scritto un’amica.

La Procura ha aperto un’indagine per accertare le cause del crollo e ha disposto il sequestro del locale. Tra le ipotesi al vaglio, un cedimento strutturale dovuto a possibili infiltrazioni d’acqua legate al maltempo degli ultimi giorni.