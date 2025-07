Latina, brucia sterpaglie nel giardino ma l’incendio si estende: denunciato un uomo

Ha acceso un fuoco per bruciare le sterpaglie nel suo giardino, ma le fiamme sono sfuggite al controllo e hanno finito per coinvolgere un capannone di sua proprietà e il terreno circostante. È accaduto nella mattinata di domenica 6 luglio in una zona periferica di Latina. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e una squadra dei Vigili del Fuoco. L’uomo, lo stesso che aveva allertato i soccorsi, stava cercando di domare l’incendio da lui stesso innescato, senza riuscirci. Alla luce dell’ordinanza sindacale del 15 giugno 2025, che vieta l’accensione di fuochi all’aperto per prevenire incendi nei mesi estivi, l’uomo è stato denunciato per incendio colposo.