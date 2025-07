Mare mosso e vento forte, rischiano quattro bagnanti a Sabaudia e Gaeta: messi in salvo

SABAUDIA – Hanno superato la boa con un mare proibitivo e se la sono vista brutta due ragazzi, domenica pomeriggio, nelle acque di Torre Paola. Finiti in un punto di risacca forte che non consentiva loro di riavvicinarsi a riva, erano sfiancati e quando i bagnini dello stabilimento Saporetti che avevano fischiato più volte per richiamarli si sono accorti che non sarebbero rientrati da soli, si sono gettati in mare con le tavolette e un salvagente legato a riva, mettendoli in sicurezza. In centinaia si sono avvicinati alla riva per assistere alle operazioni di salvataggio e sono stati gli stessi bagnanti a trainare a riva il salvagente con uno dei ragazzi. Poi è intervenuta non senza difficoltà a causa delle onde anche una moto d’acqua che ha prestato il suo supporto favorendo il ritorno in spiaggia del gruppo. Tutto si è concluso bene, ma non sono mancati attimi di vera paura.

A GAETA – Soccorso in emergenza anche a Gaeta. Con il mare in tempesta, onde di 2 metri e mezzo e il vento forte vento oltre i 60 km orari che ha accompagnato tutta la giornata di ieri, la Guardia Costiera ha tratto in salvo due persone alle Scissure. L’intervento intorno alle 13.00 dopo la segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta per due persone rimaste isolate in mare nei pressi della famosa scogliera, in una zona particolarmente impervia e non raggiungibile via terra.

Immediatamente è stata attivata un’unità navale SAR, la Motovedetta CP 856, che grazie anche al prezioso ausilio degli assistenti bagnanti dei vicini stabilimenti balneari, hanno recuperato i due. Una delle due persone rimasta ferita è stata sbarcata nel porto di Gaeta dove ha trovato i sanitari del 118 per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

“L’episodio conferma – dicono dalla Guardia Costiera – , ancora una volta, l’importanza della prudenza nel decidere di fare il bagno, e la necessità di informarsi sempre sulle condizioni del mare dagli esperti dei luoghi frequentati”.