Latina, assistenza agli studenti con disabilità, martedì nuovo incontro in Comune

LATINA – Si terrà domani, martedì 29 luglio, un nuovo incontro tra l’assessora alla Pubblica Istruzione Francesca Tesone e il Direttore Generale del comune di Latina Agostino Marcheselli con i sindacati che da mesi chiedono garanzie sul servizio di assistenza scolastica. In occasione dell’incontro, fissato nella mattinata (a poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico) , la FP CGIL di Frosinone e Latina in una nota dichiara di attendere “dichiarazioni formali e impegni vincolanti da parte dell’Amministrazione, affinché sia assicurato sin dal primo giorno di scuola il servizio di integrazione scolastica, senza alcuna interruzione”. In assenza di garanzie – scrive in una nota il segretario Vittorio Simeone richiamando l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge n. 18/2009, e la Legge n. 104/1992 e il successivo D.Lgs. 66/2017 – ci riserviamo d’interessare le autorità competenti ad accertare eventuali responsabilità di carattere giuridico a carico del Sindaco e dell’intera Giunta anche sotto il profilo della possibile interruzione di pubblico servizio e della lesione dei diritti fondamentali dei minori disabili”.

Nei giorni scorsi, in una lettera inviata alla sindaca, Matilde Celentano, agli assessori alla Pubblica istruzione, Francesca Tesone e al Welfare, Michele Nasso, i rappresentanti dei genitori dell’istituto comprensivo Giuseppe Giuliano di Latina si sono detti preoccupati per la mancata attivazione, da parte del Comune di Latina, delle procedure necessarie a garantire la continuità del servizio di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità in vista del prossimo anno scolastico 2025/2026, hanno ricordato il rischio licenziamento per 111 lavoratori della cooperativa Osa che se ne occupano e chiesto garanzie per quello che è “un servizio essenziale”, quello di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Nella stessa lettera anche l’appello a non commettere “lo stesso gravissimo errore delle colonie estive, per le quali, solo le famiglie che hanno potuto anticipare economicamente la spesa per l’affiancamento degli assistenti, hanno avuto la possibilità di farle frequentare ai propri figli, ma a molti bimbi questa possibilità è stata negata, generando un’ingiusta disparità sociale”.