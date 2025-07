Operazione della Guardia di Finanza ad Aprilia, scoperta evasione per 900 mila euro

APRILIA – Evasione fiscale per 900 mila euro, da parte di un professionista di Aprilia, disposto il sequestro. Il provvedimento di natura cautelare è emesso dal Gip del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica di Latina e giunge all’epilogo degli accertamenti patrimoniali svolti dalla Tenenza di Aprilia nei confronti di un lavoratore autonomo che opera nel settore dei servizi di tecnologie informatiche, il quale, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, avrebbe omesso di dichiarare al fisco i compensi incassati negli anni 2018, 2019 e 2020. E’ stata ricostruita l’evasione di redditi e un’imposta sul valore aggiunto non dichiarati per circa 900.000 euro. Il provvedimento di sequestro preventivo, volto a cautelare denaro e beni frutto dell’illecito arricchimento, ha così permesso di individuare e sottoporre a vincolo autoveicoli e disponibilità finanziarie personali.