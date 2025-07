Anzio, trovato il cadavere del pescatore Tony Magliozzi

Il mare ha restituito il corpo di Tony Magliozzi, il pescatore di 68 anni scomparso dopo il naufragio della sua imbarcazione al largo di Anzio. La tragedia è avvenuta nella mattinata di martedì, durante una battuta di pesca: il “Resurgo”, il peschereccio su cui si trovava insieme al figlio Andrea, si è ribaltato improvvisamente ed è stato inghiottito dalle onde. Solo il figlio è riuscito a mettersi in salvo, grazie all’intervento di un’altra barca che si trovava nei paraggi. Le ricerche, portate avanti per oltre 24 ore dalla Guardia Costiera e dai sommozzatori con l’ausilio di mezzi specializzati, hanno avuto un epilogo drammatico questa mattina, intorno alle 10. Il relitto del “Resurgo” è stato localizzato a circa 53 metri di profondità e, poco dopo, gli operatori subacquei hanno trovato il corpo di Magliozzi all’interno della plancia di comando. Non aveva mai lasciato il suo posto. Figura rispettata e conosciuta nella comunità dei pescatori, Tony Magliozzi era considerato un uomo di mare esperto, un punto di riferimento per molti. La notizia del suo ritrovamento ha scosso Anzio, dove il suo coraggio e la sua dedizione fino all’ultimo istante hanno commosso tutti. La Capitaneria di Porto ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente, mentre la città si stringe attorno alla famiglia Magliozzi.