Terracina, scoperta evasione fiscale da 600mila euro in una gelateria

Una gelateria di Terracina è finita sotto la lente della Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio, intensificata durante il periodo estivo nelle località a maggiore afflusso turistico. Durante l’ispezione, le Fiamme Gialle hanno scoperto un registratore telematico non a norma, non connesso alla rete dell’Agenzia delle Entrate. Apparentemente regolare agli occhi dei clienti, lo scontrino rilasciato era in realtà privo di validità fiscale. L’analisi della memoria del dispositivo, alterato, ha permesso di ricostruire incassi mai registrati dal 2020 al 2024, per un totale di circa 600mila euro di corrispettivi occultati al fisco. L’intervento rientra nelle azioni della Guardia di Finanza contro le frodi fiscali e a tutela della concorrenza leale, con l’obiettivo di recuperare le somme evase e garantire equità nel mercato.