Ponza, controlli della Guardia di Finanza a terra e per mare: trovati due lavoratori in nero

PONZA – Nel corso del primo fine settimana di luglio, la Guardia di Finanza ha proseguito l’azione di controllo e vigilanza sull’Isola di Ponza, a presidio della legalità finanziaria e a tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti, attraverso un’attività coordinata tra i militari della locale Tenenza e la Sezione Operativa Navale di Gaeta del R.O.A.N. di Civitavecchia.

Sono state ispezionate complessivamente quattro attività (nei settori dell’edilizia, della somministrazione di alimenti e bevande e del noleggio da diporto), all’interno delle quali sono stati controllati 12 lavoratori. In due esercizi commerciali è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero e per entrambe le attività è stata attivata la procedura per la sospensione. Durante l’operazione, inoltre, sono state rilevate e contestate violazioni in materia di certificazione fiscale dei corrispettivi, con la conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

“L’operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra – si legge in una nota – rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in un’area particolarmente interessata dall’afflusso turistico stagionale”, spiega in una nota il Comando provinciale di Latina.

Servizio è stato svolto nello stesso periodo anche per mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicenti le Isole pontine, ed hanno sottoposto a controllo 21 imbarcazioni di pregio e identificato 47 persone con una presenza e vigilanza in tutte le coste e nelle acque antistanti l’isola.

Nella giornata di domenica, alcune unità delle Fiamme Gialle sono state inoltre coinvolte in un’importante esercitazione congiunta di salvataggio, coordinata dalla locale Protezione Civile, alla quale ha partecipato anche un’unità cinofila di soccorso specializzata. L’attività simulata ha avuto luogo lungo un tratto della costa di San Felice Circeo ed è servita a testare la prontezza operativa dei soccorritori in scenari complessi e ad alto rischio.