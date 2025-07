Tragedia da Essenza, perito e autopsia per l’inchiesta della Procura di Latina

(in foto l’immagine del tetto di Essenza con un drone, pubblicata sul gruppo Fb Frosinone mi piace”)

LATINA – Cominceranno dagli interventi eseguiti di recente sulla copertura del locale Essenza, per l’impermeabilizzazione del tetto, gli accertamenti sull’immobile che ospitava il ristorante stellato di Simone Nardoni a Terracina. E’ qui che lunedì sera, 7 luglio, è crollato il solaio del tetto uccidendo Mara Severin, la sommelier del locale. E’ il primo spunto investigativo nelle indagini della polizia coordinate dal pm Giuseppe Miliano che indaga, al momento contro ignoti, per omicidio colposo e lesioni gravissime.

Il soffitto di una parte della sala ristorante ha ceduto improvvisamente alle 22, un fatto che allo stato attuale appare inspiegabile: è rimasta solo la guaina (o il bitume), ed è per questa ragione che nonostante il crollo dall’interno non è possibile vedere il cielo, non ci sono buchi. Servirà una perizia che sarà disposta dalla Procura della Repubblica di Latina nelle prossime ore, forse oggi stesso, una volta individuato l’esperto cui affidare il delicato compito. Le infiltrazioni d’acqua potrebbero aver avuto un ruolo, ma è solo una ipotesi.

Al momento della tragedia in sala – secondo quanto riferisce l’ufficio stampa di Essenza – erano in servizio quattro persone dello staff e cinque erano in cucina. Nessuno di loro è rimasto ferito. Mara Severin invece si trovava proprio nell’area del crollo, una tragica fatalità e sarebbe stata lei stessa ad accorgersi di quanto stava accadendo urlando di uscire prima di essere investita dai detriti che si sono staccati dalle travi. La sommelier lavorava con il team di Nardoni da 11 anni considerata una persona di famiglia oltre che anello fondamentale della catena.

Ieri qualcuno ha posato un mazzo di fiori sulle macerie rimaste sul marciapiede lungo il corso principale di Terracina in memoria di Mara. Sul corpo della 31 enne sarà eseguita l’autopsia, poi, dopo le esequie, sarà sepolta nel cimitero di Pontinia, la città in cui viveva.