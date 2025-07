Qualità del lavoro e competitività: siglato il protocollo tra sindacati e Unindustria Latina

È stato firmato questa mattina, presso la sede di Unindustria a Latina, un protocollo d’intesa tra le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e l’associazione delle imprese per il miglioramento della competitività aziendale e della qualità del lavoro. Il documento, sottoscritto dal presidente di Unindustria Latina Fausto Bianchi e dai segretari generali Roberto Cecere (Cisl), Giuseppe Massafra (Cgil) e Luigi Garullo (Uil), punta a rafforzare le relazioni industriali e promuovere la contrattazione collettiva come strumento chiave per il benessere dei lavoratori.

“Con questo protocollo – ha dichiarato Cecere – viene riconosciuta l’importanza di tutelare il benessere individuale e familiare dei lavoratori, garantendo sicurezza e condizioni dignitose sui luoghi di lavoro. È un accordo importante, ma da solo non basta: il nostro territorio ha bisogno urgente di infrastrutture”.

Il segretario della Cisl ha poi rilanciato l’appello per la realizzazione di opere strategiche come il raddoppio della SS 156, l’autostrada Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone: “Sono progetti fermi da troppo tempo. A due anni dall’insediamento del nuovo governo, servono risposte concrete per rilanciare l’economia locale”, ha concluso.