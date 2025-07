“Quatto calci in piazza”, la vittoria di tutti nel ricordo di Daniele Mariani

LATINA – Una fortissima emozione scandita dai contuini applausi alla memoria di Daniele Mariani, nella serata a lui dedicata: “Il sorriso di Daniele”. Alla BIP Arena di Piazza del Popolo a Latina si è celebrata la grande amicizia, che ha legato il compianto Daniele ai tanti che ne hanno convidiso i sentimenti dentro e fuori da un campo di calcio. Per cui sono bastate anche due porticine per improvvisare un 5X5 sul parquet gommato, su cui fino a domenica scorsa si è disputato il Trofeo Città di Latina – Baskert in Piazza. Da qui è stato facile dare il nome dalla serata solidale “Quattri calci in piazza” organizzata dall’ amico di sempre di Daniele Mariani, Gennaro Ciaramella, per l’occasione anche animatore della serata come speaker ufficiale: “Ho visto tanti sorrisi, come quello che ci ha lasciato in eredità Daniele, il quale era insieme lavoro, sport, musica e solidarietà. In questa occasione abbiamo raccolto fondi per sostenere l’acquisto di una sedia job per lo stabilimento La Vela, per continuare a dotare, come stanno facendo già altre associazioni, il nostro lido, di strutture che favoriscano l’inclusività e quindi la possibilità per tutti di godersi il mare. Ringrazio per la disponibilità Gli Amici del Basket e l’Opes, che hanno reso possibile tutto questo”.

Momenti molto toccanti, immagini di Daniele sul videowall e interventi degli amici e della famiglia tra una partitella e l’altra. Dal Daniele professionista al cantante, piuttosto che il giocatore o il presidente, tra Amatori e Samagor. Simone e Paola, figlio e moglie di Daniele, hanno espresso più volte gratitudine: “Onorare la memoria di papà attraverso lo sport, gli amici e un pensiero verso chi è in difficoltà è stato bellissimo”. Alla famiglia di Daniele è stata donata una targa commemorativa, mentre un riconoscimento particolare è andato all’amico e collega di lavoro Roberto Olevano. Sul piano prettamente sportivo, si sono giocate mini partite da 20 minuti, con il portiere “volante”. Hanno partecipato otto squadre, ognuna delle quali ha disputato due partite. Quindi nessuna formula e regolamento. E tanto meno podio. In campo i seguenti team: Quelli della Samagor 2004, I Palloni d’Oro Pontini, Team Mariani, Ciro e i suoi Fratelli, il Salotto Pontino, la Giotto Academy, le Old Star e Opes.