Ponza: 82°Anniversario dell’affondamento del piroscafo Santa Lucia

PONZA – Il 24 luglio ricorre l’anniversario dell’affondamento del piroscafo Santa Lucia, tragico episodio che, 82 anni fa, segnò profondamente l’arcipelago ponzese; tutt’oggi, la sua commemorazione si conferma quale momento di profonda unità e riflessione per le comunità isolane e per tutte le Istituzioni coinvolte. Partendo dall’isola di Ponza, lo scorso 23 luglio si è tenuta la S. Messa commemorative presso Chiesa dei Santi Silverio e Domitilla a Ponza a cui è seguita, come di consueto, la benedizione della Lapide in ricordo delle vittime collocata nel piazzale. La ricorrenza è proseguita il giorno successivo sull’isola di Ventotene, dove si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica alla presenza dei Sindaci di Ponza e Ventotene nonché di rappresentanti delle autorità civili e militari tra cui il Direttore Marittimo del Lazio C.V. (CP) Michele CASTALDO, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza T.V. (CP) Dario NICOSIA ed una nutrita rappresentanza di militari imbarcati a bordo di NAVE MIMBELLI della Marina Militare, impegnata nella campagna d’istruzione a favore degli allievi marescialli di MARISCUOLA TARANTO ed attualmente comandante dal C.V. Luca CAPOBIANCO, originario di Gaeta. Al termine della funzione, sono state benedette le corone e il monumento in memoria delle vittime dell’affondamento, in un momento di forte impatto emotivo, accentuato dalle parole toccanti della Prof.ssa Mirella Romano, protagonista instancabile della custodia e della valorizzazione di questa memoria collettiva. Le celebrazioni si sono concluse a bordo dell’aliscafo “A. Lauro” della compagnia Laziomar, con la deposizione di una corona sul relitto del Santa Lucia, a cura del Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri di Roma e del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Napoli, accompagnati dalle motovedette CP308 e GCA80 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, da Nave MIMBELLI ( e diverse unità delle altre FF.P.; con l’occasione i Subacquei della Guardia Costiera hanno prelevato simbolicamente un campione di acqua dal sito dell’affondamento e, riposto in un ampolla, andrà ad impreziosire una sezione dedicata del Monumento ai Marinai d’Italia di Latina, ancora in fase di realizzazione a cura del locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Anche quest’anno, l’anniversario dell’affondamento del Santa Lucia si conferma quale occasione fondamentale per rinnovare l’impegno a custodire la memoria di eventi significativi nella storia del Paese, anche e soprattutto per le future generazioni.