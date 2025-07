Un ponte tra scuola e lavoro per offrire ai giovani nuove opportunità e strumenti concreti per affrontare il futuro. Con questo obiettivo si è svolto questa mattina il Recruitment Day 2025 all’I.I.S. “S. Benedetto – Einaudi – Mattei” di Latina, giunto alla sua terza edizione. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre venti realtà del territorio, tra aziende, agenzie per il lavoro ed enti di formazione, che hanno incontrato gli studenti delle classi quinte dell’Istituto. Un’occasione preziosa per sostenere colloqui conoscitivi, consegnare curricula, ricevere indicazioni per l’orientamento professionale e conoscere da vicino le richieste del mercato. Tutti gli indirizzi dell’Istituto – commerciale, socio-sanitario, agrario, alberghiero, odontotecnico e altri – sono stati coinvolti. La risposta degli studenti è stata numerosa e partecipe, a conferma di un interesse crescente per iniziative capaci di avvicinare la scuola alla realtà produttiva locale.

«Eventi come il Recruitment Day – ha dichiarato il prof. Alessandro Donno, referente PCTO dell’Istituto – stimolano una formazione più consapevole e rendono il dialogo tra scuola e imprese un elemento essenziale per costruire percorsi didattici realmente efficaci». Molto positivi i riscontri da parte delle aziende, che hanno riconosciuto l’impegno dell’Istituto nel colmare il divario tra mondo scolastico e mondo del lavoro.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, anche le voci degli studenti. «È stata un’opportunità importante per confrontarmi con le aziende e capire meglio cosa esse ricerchino davvero», ha commentato Emanuele F., dell’indirizzo commerciale. «Le aziende ci hanno permesso di dare uno sguardo ai potenziali sbocchi lavorativi. Ho potuto sostenere colloqui e consegnare il mio curriculum: mi ritengo molto soddisfatto», ha aggiunto Simone D. B., dell’indirizzo socio-sanitario.

Le realtà coinvolte sono state selezionate in base alla corrispondenza con gli indirizzi dell’Istituto. Tra le presenze: Sorridi srl e Umbra spa per il settore odontotecnico; Manpower, MAW, Gi Group e Regione Lazio per i servizi al lavoro; Ortolanda, Agriflora e Coop Zeoli per il comparto agrario; B&B Hotel Latina, Midimar e Bistecchiera Da Vinci per l’ambito alberghiero; SAIP Formazione, Iris T&O e Polygonal per la formazione post-diploma.

«Vogliamo formare giovani competenti e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro con gli strumenti giusti – ha affermato il Dirigente Scolastico, prof. Ugo Vitti –. Il Recruitment Day rappresenta un’occasione concreta per dare forma a questa visione».

Con questo evento, l’Istituto conferma la sua missione: preparare gli studenti non solo alla maturità scolastica, ma anche a quella professionale e umana, attraverso percorsi didattici mirati, esperienze PCTO significative e un dialogo costante con il tessuto produttivo del territorio.