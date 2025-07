Saldi estivi, il 5 luglio Notte Bianca a Latina

Il prossimo 5 luglio, con l’avvio dei Saldi Estivi, i commercianti del Centro di Latina hanno organizzato una “Notte Bianca” con il prolungamento dell’orario di chiusura alle ore 24,00. Una notte all’insegna dello shopping, con occasioni e opportunità per le famiglie che possono acquistare capi di qualità a costi scontati.

La “Notte Bianca” di Sabato 5 luglio prossimo è una iniziativa spontanea dei commercianti del centro, per facilitare ai cittadini lo shopping anche dopo cena, adatto a chi lavora e a chi preferisce muoversi in orari meno affollati. Un’apertura straordinaria promossa, pensata e diretta dai commercianti stessi. Una scelta che punta a rivitalizzare il cuore della città e a rendere l’esperienza d’acquisto un momento di incontro per tutti e dare la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati senza rinunciare alla qualità.

Confesercenti Latina aderisce e sostiene l’iniziativa spontanea dei Commercianti.