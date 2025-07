Basket in piazza a Latina, Ultrasolar e Pasta La Forzaa punteggio pieno

LATINA – Due squadre a punteggio pieno dopo due partite. Sono Ultrasolar nel Girone B Junior e Pasta La Forza, Girone B Senior. Successi netti rispettivamente su Electricplanet/La Bottega del Fornaio (91-44) e Monium (81-69).

Il sesto giorno di BIP propone questa sera, 5 luglio: Junior Girone A (Ore 19) Sapore di Sale – New Age Erborist; Senior Girone B (Ore 21) 3E Geco – Carrozzeria Falcone.

IL RESOCONTO DEGLI ULTIMI INCONTRI – Ultrasolar, a punteggio pieno dopo due giornate, si conferma LA squadra accreditata alla vittoria finale e fa suo anche il match contro Electricplanet / La Bottega del Fornaio, che invece incassa la sua seconda sconfitta consecutiva. La differenza nella prestazione viene confermata dal parziale (41-24), con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo. Eppure è un inizio di partita equilibratissimo, un primo quarto di botta e risposta, ovvero punto a punto e continui capovolgimenti di fronte. Poi Ultrasolar spinge l’acceleratore e inizia a distanziare. Tosatti cercare di ridurre il gap, riaprirla in extremis dalla lunetta, ma il primo quarto si chiude dice 16-11 per i ragazzi di nero vestiti.

Nel secondo quarto subito sugli scudi Fantin, con lo stesso obiettivo di accorciare e tira la sua squadra decisamente più in partita. Detto e non fatto, perché un super Leonardo Amato si carica gli Ultrasolar sulle spalle e sigla due triple in rapida successione. I neri ne hanno di più e scappano e pure il secondo quarto si tinge decisamente con un parziale 25-13, per il complessivo già ricordato di 41-24.

Terzo quarto, break di 4-0 a firma di Zamparo per Ultrasolar. Dall’altra parte Tosatti, che ha grande spinta, cerca di causare più problemi possibili per riportare a galla i suoi. Ultrasolar, però, giganteggia e Mastronardi realizza altri 4 punti in rapida successione. Gli sprint di Tosatti valgono nove punti ai rossi, ma anche il terzo conferma ancora il valore di Ultrasolar, rispecchiato dal parziale di 29-8.

L’ultimo quarto riparte così com’era finito il precedente: Ultrasolar ne infila subito due e fugge via, dilagando e distanziando i rossi di 50 lunghezze, con l’ispiratissimo triangolo Bianchi-Zamparo-Mastronardi. Electricplanet / La Bottega del Fornaio continua ad appoggiarsi al solo Tosatti, che guida i suoi all’attacco. I rossi per non vogliono staccare la spina, Diglio mette a referto altri due punti, Bisconti lo segue con un canestro da due e una tripla meravigliosa da “casa sua”. Tra una difesa e l’altra, Electric Planet / La Bottega del Fornaio alza la testa. Non c’è più tempo però, finisce 91-44 per Ultrasolar.

Più tirata la partita del Girone B Senior tra Pasta La Forza e Monium con la seconda che segna un 5-0 in partenza (tripla Magli e Di Giulio) è emblematica. Pasta La Forza si organizza e replica con Tarozzi e Zappone portandosi immediatamente sotto. La forbice di conseguenza non è mai superiore ai 3 punti, con Monium tendenzialmente sempre avanti, presi per mano da Di Giulio dalla calma olimpica. Il finale di quarto però dice altro e termina sul 25-21 per Pasta La Forza, in cui si manifesta con determinazione anche Ingallina.

Secondo quarto aperto subito forte da Monium con una tripla del solito Di Giulio, ma Pasta la Forza ne imbuca due di seguito. I blu di Fabiani si spingono quanto più possibile in attacco, mentre Ingallina continua a stupire e porta Pasta La Forza sempre più lontano. Ci pensa Morgante a tenere a rimorchio i blu, con una tripla top, cui risponde dalla lunetta Burchietti. Sempre lontani i gialli di Pasta La Forza, ma Monium si spinge strenuamente in terra nemica con i suoi effettivi, in cui si fa ben notare Morgante. Si va all’intervallo con un vantaggio giallo (43-32), rassicurante solo all’apparenza.

Due punti di Di Giulio per aprire il terzo quarto della gara. Monium è chiamata alla rimonta e Pasta la Forza è ripartita in sordina e col dente avvelenato dopo qualche screzio di troppo nel rettangolo di gioco. Cose da campo, ma a Bottoni poco interessa e imbuca una tripla magistrale per far capire ai blu chi vuole comandare. Altro giro, solito quarto: Pasta La Forza ne ha di più. Monium si tiene su con Morgante, tripla buona per le statistiche, perché a lui hanno poi risposto i gialli. Piazza del Popolo si spegne per un black out elettrico, ma non si spegne il BIP: dopo una sospensione di qualche minuto pronti a ripartire! A riaccendere la luce per Monium c’è Franzoni, con i blu che ora si riavvicinano. Morgante ora spaventa sulle note di “Thriller”, ma Pasta la Forza dice no, super schiacciata di Bianchini. Comunque il parziale di quarto dice 18-18, complessivo 61-50.

Nell’ultimo quarto Monium deve fare il match, con Pasta La Forza che gestire il vantaggio. Bottoni suona la carica, il traguardo è sempre più vicino. Monium può poco, Pasta la Forza ora difende e gestisce bene. Ingallina la chiude virtualmente insieme a Bianchini. Quest’ ultimo sia con una tripla, che con una schiacciata delle sue che suggella il risultato. A 19 secondi dalla sirena si smette di giocare e partono solo applausi.