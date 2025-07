Sermoneta, al centro polisportivo Milani, bioresina per i campi, nuovi arredi e illuminazione a led

SERMONETA – Sono pronti a partire i lavori di riqualificazione del campo polifunzionale del centro polisportivo comunale Lamberto Milani di Sermoneta, finanziati con un progetto vincitore del bando regionale “Sport senza barriere”. I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo tappetino in bioresina nel campetto laterale e al campo principale, da utilizzare per diverse discipline sportive, tra cui il tennis, nuovi arredi e un sistema di illuminazione a led che farà luce anche sul percorso di accesso. In questi giorni l’ufficio tecnico comunale ha affidato, al termine di tutto l’iter burocratico, i lavori alla ditta Ls sports.

«Come amministrazione continuiamo a investire negli impianti sportivi comunali – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – a dicembre abbiamo restituito alla comunità la pista di atletica, con la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli spogliatoi finanziati con fondi di bilancio, e intitolato l’intero complesso alla memoria del maratoneta sermonetano Lamberto Milani, quattro volte record del mondo, è stata realizzata nel parco di Monticchio la seconda palestra all’aperto del territorio comunale dopo quella di Pontenuovo, abbiamo installato i canestri per la pratica del basket nel parco di Monticchio, ristrutturato i campetti di Sermoneta Scalo, Campo Vecchio al centro storico e Monticchio. Non vogliamo fermarci perché stiamo lavorando alla partecipazione di nuovi bandi».

«Ci stiamo impegnando per fare del centro comunale Lamberto Milani una cittadella dello sport – aggiunge il delegato allo sport Mauro Lorenzo Mariotti – consentendo la pratica sportiva di numerose discipline, ampliando l’offerta ai giovani e adulti del nostro territorio e dando l’opportunità alle numerose associazioni e società sportive di Sermoneta, a cui va il nostro costante ringraziamento, di svolgere la loro attività in strutture adeguate e funzionali, anche attraverso l’assegnazione delle palestre scolastiche tramite bando. Abbiamo il volley, quest’anno in serie C, il basket, il pattinaggio, il tennis, l’atletica, il ciclismo, la podistica, le arti marziali: tante opportunità per fare sport e coltivare la salute e il sano agonismo».