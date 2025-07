Si finge Carabinieri tenta di farsi dare oro e contanti, ma arriva il figlio dell’anziana

A Terracina denunciato dai carabinieri per tentata truffa aggravata in concorso un 42 enne, residente in provincia di Napoli, già noto alle forze di polizia. Si era fermato nei pressi dell’abitazione di una 81enne del posto, quest’ultima contattata telefonicamente, qualche attimo prima, da un finto Carabiniere che la avvisava che sarebbe arrivato un altro collega a casa sua per farsi consegnare tutto il contante e l’oro, necessario in quanto il proprio figlio era stato trattenuto in stato di fermo in caserma. Fortuna ha voluto che mentre la vittima stava consegnando l’oro e il contante, è arrivato proprio il figlio dell’anziana donna, pertanto il truffatore è scappato ma grazie alla telefonata del figlio i carabinieri dopo poco lo hanno rintracciato. All’indagato, oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso, su richiesta dei Carabinieri di Terracina, gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Latina. Sono in corso le indagini volti all’identificazione di eventuali complici.