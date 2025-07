West Nile, task force della Asl di Latina: scattano misure straordinarie

LATINA — La Asl di Latina ha istituito una task force dedicata per fronteggiare l’emergenza virus West Nile, dopo i casi accertati sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, la sorveglianza e la gestione dei casi, in stretto raccordo con Comuni, Consorzio di Bonifica e autorità sanitarie locali.

Ecco le principali azioni già attivate:

• Indagini epidemiologiche per ogni caso sospetto o confermato, con approfondimenti sulla sintomatologia e sui luoghi di possibile contagio.

• Alimentazione costante dei flussi di sorveglianza verso il Ministero della Salute.

• Sopralluoghi congiunti tra il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Servizio Veterinario e l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana nei luoghi a rischio.

• Informative ai Sindaci dei Comuni interessati per programmare bonifiche ambientali e disinfestazioni mirate.

• Comunicazioni ai professionisti sanitari e veterinari tramite gli Ordini di categoria, per indicazioni su gestione dei casi e percorsi diagnostici.

• Punto prelievi dedicato per esami diagnostici nei casi umani sospetti seguiti a livello domiciliare.

Inoltre, è in fase di attivazione un tavolo tecnico operativo che coinvolge tutti gli attori istituzionali e sanitari per pianificare interventi di prevenzione, controllo e informazione.

Fondamentale il ruolo della Regione Lazio, che ha attivato una cabina di regia per coordinare:

• disinfestazioni straordinarie nei Comuni interessati;

• interventi negli allevamenti colpiti;

• monitoraggi nelle aree circostanti eventuali focolai.

Prevista anche una campagna di comunicazione mirata per informare la popolazione sulla reale pericolosità del virus e sulle precauzioni da adottare per ridurre il rischio di esposizione.

Nei prossimi giorni si terranno due appuntamenti operativi:

• 22 luglio: incontro del Dipartimento di Prevenzione con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino;

• 23 luglio: tavolo tecnico con i Comuni coinvolti.

Situazione clinica: quattro pazienti con diagnosi confermata di West Nile neuroinvasiva stanno mostrando un netto miglioramento, mentre un paziente di 86 anni con gravi comorbidità resta in condizioni critiche ma stabili. Un altro paziente è ricoverato in terapia intensiva con supporto ventilatorio assistito.

La Asl di Latina continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione dei casi, rinnovando l’impegno per la tutela della salute pubblica e garantendo la massima trasparenza nelle comunicazioni.