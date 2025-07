Spettacolo ieri alla BIP arena

LATINA – Un sabato di puro spettacolo alla BIP Arena con la pallacanestro giocata, scritta in un libro e il dunk show degli Space Jumpers. In una serata che ha registrato il solito pienone sulle tribune, è stato osservato un minuto di raccoglimento per Emmanuel Miraglia, presidente del gruppo sanitario GIOMI (ospedale ICOT a Latina), gold partner del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. In campo si è giocato l’ultimo match Junior, che ha definito la classifica nel Girone A e di conseguenza gli abbinamenti dei quarti di finale. Vittoria pazzesca di New Age Erborist, 112-61 e primo posto. Poi è stato presentato The Joker, il libro sulla stella serba dell’NBA Nikola Jokic, scritto da Marco Munno, giornalista collaboratore di Sky Sport Basket ed autore La DFG. Quindi l’omaggio doveroso ad Emmanuel Miraglia.

DUNK SHOW

A seguire tutti gli occhi sul campo per seguire il dunk show, lo spettacolo delle schiacciate di Salvo e Marco, in arte Skyone e Mr Jump. Amanti della pallacanestro, milanesi. Salvo ha 30 anni e Marco 22, si sono conosciuti in un campetto della città. Dal 2018 è partito tutto, tour in Italia e in Europa, ospiti speciali di grandi eventi sotto canestro: “Abbiamo una community, che ci segue e ci supporta. Le soddisfazioni sono state tante in questi anni. Nel 2022 abbiamo fatto 12 eventi in 20 giorni in estate. Eravamo distrutti, ma contenti. Si riparte sempre con la stessa passione. Ci pensiamo, che un giorno smetteremo, ma rinviamo sempre quella data. Nel frattempo abbiamo creato un camp, per insegnare ai più giovani come si fa e magari un giorno prenderanno il nostro posto”. Hanno fatto impazzire il pubblico, coinvolto in campo per creare sempre più ostacoli ai due, i cui canestri scenici e in stile NBA, sono sempre stati accolti da un’ovazione. Oltre mezz’ora di spettacolo e alla fine un’invasione di giovanissimi a caccia di autografi. L’organizzazione Gli Amici del Basket ha premiato Skyone e Mr Jump con una targa consegnata da Luca Rizzi, direttore tecnico del BIP e delegato provinciale FIP.

Questa sera al via i quarti di finale. Si parte alle 19 con GlobaTel-Electricplanet/La Bottega del Fornaio (Junior) e a seguire, ore 21, Neri Farina-Carrozzeria Falcone. Questo il quadro completo:

QUARTI DI FINALE

13 luglio

Junior, ore 19 GlobalTel – Electricplanet/La Bottega del Fornaio

Senior, ore 21, Neri Farina – Carrozzeria Falcone

14 luglio

Junior, ore 19 New Age Erborist – Coronet

Senior, ore 21 Generali Assicurazioni – 3E Geco

15 luglio

Junior, ore 19, Sapore di Sale – Ultrasolar

Senior, ore 21, Benacquista Assicurazioni – Monium

16 luglio

Junior, ore 19, Unicorneria – Virtus Aprilia

Senior, ore 21, Farnacia Isonzo – Pasta La Forza

NEW AGE ERBORIST – UNICORNERIA 112 – 61 (32-14; 30-22; 25-9; 25-16)

NEW AGE ERBORIST: R. Colarullo 6, Mascetti 13, Troiso 11, Dvornic 20, Mastrobattista 8, Panella 2, Penazzi 14, Petrillo 4, Cenci 10, Maliziola 9, Ricci 5, Turato 2, Brombin. Coach. L. Colarullo-Antoniani

UNICORNERIA: N. Antonucci 15, G. Antonucci 2, Salvucci 2, Palombi, Ciotti 28, Mantua, Greco, Ruzza 10, Federici 3. Coach Tonini

Arbitri: Santini-Pirani

Ufficiali: Ciotti-Persi

Una vittoria dal significato diverso. New Age Erborist la cerca per attestarsi al secondo posto in classifica, Unicorneria per rimettere tutto in gioco e aprire il discorso classifica avulsa. Il primo quarto è subito direzionato a favore di New Age Erborist, che piazza un terribile parziale di 9-0. Una piega evidente del match, scandito dai punti di Penazzi e Troiso, ai quali solo Ciotti cerca di replicare. Fine quarto 32-14, risultato inequivocabile, sebbene la strada da percorrere è ancora molto lunga.

Il gap aumenta sensibilmente, fino ad un eloquente 53-18. A questo punto scatta l’orgoglio dell’Unicorneria. Tre triple consecutive, realizzate da Ciotti, Nicolas Antonucci e la Federici ammorbidiscono lo svantaggio e conducono il match verso l’intervallo lungo e un parziale comunque pesante, ma più facile da digerire. Gli ultimi punti sono i tre di Ciotti alla sua seconda tripla e i due tiri liberi della Brombin, che sanciscono il risultato sul 62-36.

Predomino di New Age Erborist anche nel terzo quarto. Troiso e Mascetti si esaltano nel quintetto giallo, il cui giro pallo è armonioso e spensierato con il risultato pressoché acquisito. Dall’altra parte nei pur generosi ragazzi e ragazze in canotta blu, c’è tutta la voglia di uscire dal campo a testa alta. A Ciotti vengono affidate tutte le velleità il numero 8 di Unicorneria risponde presente. Fine terzo quarto e il tabellone dice 87-45.

Nell’ultimo quarto viene sforato il muro dei 100 punti, fino al 112-61. Fine match e applausi per entrambe le squadre.

La classifica del Girone A Junior dice GlobalTel primo posto, seconda New Age Erborist, terza Sapore di Sale, quarta Unicorneria.