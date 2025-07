Struttura per anziani chiusa dal Nas di Latina

LATINA – Continua su tutto il territorio nazionale il piano di controllo “Estate Tranquilla 2025”, promosso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute. A partire da giugno è stata rafforzata l’attività di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, dove si registra un aumento degli ospiti nei mesi estivi, spesso accompagnato da una riduzione del personale per le ferie. Nel corso dei controlli, i Carabinieri del NAS di Latina hanno segnalato al Comune di Latina una struttura per anziani priva dei necessari titoli autorizzativi. A seguito dell’ispezione, il Comune ha emesso un’ordinanza di chiusura immediata.

Sempre nell’ambito dell’operazione, è stato notificato un provvedimento di diffida a una comunità alloggio per anziani nel territorio di Aprilia, dove è stato riscontrato il mancato rispetto del rapporto previsto tra personale e ospiti. Alla struttura è stato imposto l’adeguamento ai parametri normativi e comminata una sanzione amministrativa di circa 8.500 euro.

L’attività dei Carabinieri per la Tutela della Salute proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire condizioni di vita dignitose e sicure per le persone più fragili, soprattutto nel periodo estivo, quando il rischio di disservizi e criticità può aumentare.