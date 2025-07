Tartarughe marine, quarto nido in tre anni al Lido di Latina: le uova sono 97

LATINA – Le tartarughe marine Caretta caretta hanno scelto, anche quest’anno, la spiaggia del lungomare di Latina. Nei giorni scorsi, infatti, una passante ha notato una tartaruga uscire dal mare per deporre le uova ed ha subito chiamato la Capitaneria di Porto. I ricercatori di Tarta Lazio, la rete regionale per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine, sono subito intervenuti. Quando la tartaruga ha finito di deporre le uova è rientrata in acqua mentre il nido, troppo vicino alla battigia, è stato trasferito a poca distanza, a sud di Capoportiere. La data di schiusa è prevista attorno alla metà di agosto e, come ogni anno, i cittadini potranno partecipare a questo straordinario evento, testimonianza della qualità ambientale delle acque del territorio.

“Si tratta del quarto nido depositato lungo il litorale di Latina negli ultimi tre anni – commenta il sindaco Matilde Celentano – un segno tangibile del nostro legame con il mare e dell’importanza di tutelare i nostri ecosistemi marini. Latina condivide questa bella notizia con le altre località della provincia, come Sabaudia e San Felice Circeo, dove sono stati registrati altri nidi. Lo scorso anno, nel nostro capoluogo, sono nate 82 piccole tartarughe, mentre l’anno precedente ne erano nate 59. Ora attendiamo con emozione che, dalle 97 uova di quest’anno, escano le nuove Caretta caretta, sotto gli sguardi attenti e meravigliati dei cittadini”.

Il Sindaco ha poi voluto ringraziare “i volontari di TartaLazio e tutti i cittadini che, con consapevolezza e rispetto, hanno allertato immediatamente gli esperti e hanno mantenuto la distanza dall’area protetta, delimitata con apposite transenne”.

Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo con la presenza degli assessori all’Ambiente, Franco Addonizio, e alla Marina, Gianluca Di Cocco, che nel frattempo hanno garantito la tutela dell’area, fornendo precise indicazioni agli operatori del servizio di pulizia della spiaggia per evitare interferenze.