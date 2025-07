Trofeo Città di Latina, in piazza del Popolo arriva anche il Padel

Prosegue in piazza del Popolo, a Latina, il Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza che porta lo sport nel cuore del capoluogo pontino. I cittadini di Latina, in veste di spettatori, avranno occasione di tifare non solo in ambito cestistico, ma anche in quello del padel, che per l’occasione accenderà i riflettori nella tribuna allestita di fronte la Libreria Feltrinelli in via Diaz.

La disciplina divenuta popolarissima negli ultimi anni vedrà due principali competizioni al centro dell’evento: la Coppa Mestieri e Professioni e il Black Jack 21 Games. Le partite di padel del Black Jack 21 Games, promosso da Città Sport Cultura e Opes Latina, si sono disputate al Latina Padel Club a partire dal 23 giugno, mentre le finali si disputeranno proprio in piazza del Popolo. Si tratta del torneo più importante della regione Lazio, che per la prima volta nella storia avrà un campo dedicato nel centro cittadino.

La manifestazione sarà inaugurata questa sera, 10 luglio alle ore 20, alla presenza del sindaco di Latina, Matilde Celentano e dell’assessore allo sport Andrea Chiarato.