Fogliano Arena, quarto appuntamento: arriva Nino Frassica con i Los Plaggers

LATINA – Le risate incontrano la musica nel quarto appuntamento dell’estate targata Fogliano Arena. Domani, venerdì 11 luglio, alle ore 21.00, arriva sul palco allestito al lido di Latina Nino Frassica con la Los Plaggers Band e il suo “Tour 2000/3000”, in tournée da oltre due anni sui principali palchi italiani.

Uno spettacolo che sfugge a ogni definizione canonica: non è solo un concerto, né un monologo, ma un’esperienza che fonde comicità, musica e improvvisazione. Frassica porta in scena il suo stile surreale e inconfondibile, tra giochi di parole, ritmo travolgente e parodie musicali che mescolano i generi, la storia della TV, canzoni e sigle pubblicitarie entrate a far parte dell’immaginario collettivo.

Accompagnato da sei formidabili musicisti, i “Los Plaggers” – nome che gioca tra Platters e plagio – Frassica mette in scena una grande festa musicale costruita su oltre cento brani iconici della canzone italiana e internazionale, tutti rivisitati con la sua ironia spiazzante: da Cacao Meravigliao a Grazie dei fiori bis, da Tuca Tuca a jingle pubblicitari anni Settanta e Ottanta. Ogni pezzo è una piccola parodia che rilegge in chiave comica anche il nostro presente, alternando sketch, improvvisazioni e momenti di puro cabaret.

Lo show ricrea l’atmosfera delle grandi trasmissioni televisive di un tempo, con un umorismo moderno e irriverente. Il comico siciliano interagisce con il pubblico, lo coinvolge, lo sorprende, trasformando ogni brano in un’occasione per ridere e riflettere con leggerezza su chi siamo e da dove veniamo.

Attore, autore e performer tra i più amati del panorama italiano, Nino Frassica ha attraversato oltre quarant’anni di televisione, cinema, radio e teatro con il suo stile inimitabile. Da Quelli della Notte e Indietro tutta fino al ruolo cult del maresciallo Cecchini in Don Matteo, passando per Che tempo che fa, Scommettiamo che…?, LOL e Sconcert, ha sempre saputo reinventarsi, mantenendo intatta la sua

cifra surreale e dissacrante.

Alla Fogliano Arena porta uno show pensato per far cantare e ridere, ma anche per sorprendere, in un gioco continuo tra serio e faceto, tra ricordi e nonsense. Il divertimento è assicurato. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online su Ticketone e sul sito www.foglianoarena.it,

oppure acquistabili fisicamente presso la reception del Fogliano Hotel, il Gran Caffè Egidio e l’agenzia Blue Ticket al centro commerciale Latinafiori.