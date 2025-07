Trofeo Città di Latina: si chiude il Girone B Senior, primi verdetti

Si chiude il Girone B Senior: prima Pasta La Forza, seconda 3E Geco, terza Monium, quarta Carrozzeria Falcone. Nel Girone B Junior prima Virtus Aprilia, seconda Ultrasolar. Sono i primi verdetti del BIP, sono la nona giornata di torneo. Classifiche derminate dall’emozionantissima 3E Geco – Pasta La Forza 88-85 e dall’altrettanta suspence in Ultrasolar – Virtus Aprilia 71-73.

Questa sera, 10 luglio, alle 21, ultima gara nel Girone A per Senior Generali Assicurazioni e Benacquista Assicurazioni. Qui è ancora tutto in ballo per il vertice, cui non può ambire la Benacquista ancora ferma a quota zero, nonostate il suo status di campione in carica. Discorso classifica che sarà chiuso venerdì 11 luglio da Farmacia Isonzo – Neri Farina. Alle 19 nel Girone A si affrontano, alla loro terza e ultima gara della prima fase, Globatel-Sapore di Sale. In caso di vittoria i primi saranno sicuro del primo posto, a prescindere dall’esito di New Age Erborist – Unicorneria, in calendario sabato 12 luglio.

Alle 19.45 inaugurazione, sul campo attiguo di Piazza del Popolo, dei tornei di padel: Coppa degli Ordini e dei Professionisti, Pad&Fit Latina e Black Jack 21 Giochi 2025.

3EGECO vs PASTA LA FORZA 88-85 (19/21; 19/20; 30/21; 20/23)

3E Geco: Petrillo 1, G. Salvucci, Saccoccio 16, A. Salvucci 4, Troina 9, Silvestri 5, Giannetti 4, Di Biase 15, Natalini 9, Macera 16, Vecchio, Scampone 9. Coach Polidori

Pasta La Forza: Lunardi (4), Ingallina (4), Bottoni (10), Angelori (10), Zappone (19), Burchietti (4), Bianchini (11), Tarozzi (13), Zangara (4), Patriarca (6), De Grande (-); Coach Baioni – Danielon

Arbitri: Finotti – Di Mauro

Ufficiali: Spagnoli, Ogando

Nonostante la sconfitta, Pasta La Forza resta prima per miglior differenza canestri nella classifica a tre con 3E Geco e Monium, tutte a quota 4 punti.

Parte forte la gara con Pasta La Forza subito in partita con i suoi tenori: Ingallina ispiratissimo lancia subito Angelori, Zangara in difesa è un muro; Saccoccio, dall’altra parte, prova e mettersi la squadra sulle spalle. Inizio partita apertissimo, con il primo quarto che non predilige nessuno dei due lati del tabellone: 19 a 21 il parziale, in totale sintonia con quanto visto in campo.

Secondo quarto sull’onda del primo, in avvio tanti ribaltamenti di fronte e punteggio che rimane in parità. I gialli prendono confidenza e tra Bianchini – con una schiacciata da capogiro – e Patriarca, iniziano a prendere le distanze. È Saccoccio ad infilarne due in rapida successione, ma c’era fallo tecnico e dalla lunetta non fallisce Burchietti che riporta tutto in parità, 30-30. Seppur combattuto, il secondo quarto va a Pasta La Forza, ma in campo regna l’equilibrio e lo testimonia il tabellone, che non vede nessuna delle due compagini prevalere l’una sull’altra: 3E Geco – Pasta La Forza 38-41.

Dopo l’intervallo la gara entra nel vivo: Lunardi schiaccia a canestro e a lui risponde 3E Geco: l’equilibrio è protagonista della decima serata di BiP, che da ora vede le due squadre superarsi di 1 e poi rincorrere. A metà del terzo quarto, 3E Geco sembra averne di più e infila in rapida successione una Pasta La Forza in flessione. Sfida apertissima quando manca un solo tempo da giocare, col parziale che dice 68-62. Come ci insegna il BiP, dunque, nulla è scontato.

Gli ultimi 10 minuti si aprono con la tripla di Scampone. Pasta La Forza non può esimersi e replica con la tripla di tarozzi seguita dal canestro da due di Angelori: è tutto nuovamente da rifare per 3E Geco, che spreca un cospicuo vantaggio e vede addirittura andare avanti i gialli di coach Baioni prima della tripla – la terza – di Scampone, che riporta avanti i suoi. Un finale incandescente alla BIP Arena che, tra musica e gioco nel rettangolo arancione vive di spettacolo e di punto a punto. Patriarca mette a referto uno dei canesri più pesanti del torneo a cui risponde subito la squadra di Polidori. L’occasione arriva in extremis per i neri: Troina schiaccia e realizza e i suoi la chiudono sull’88 a 85 in un finale bellissimo.

Ultrasolar – Virtus Aprilia 71-73 (16/22; 12/14; 16/22; 27/15)

Ultrasolar: L. Amato 2, N. Amato 2, Angeletti 5, Magli 20, Paradiso 16, Marrelli 1, Mastronardi 1, Zamparo, 10, Rizzi 2, Orsini 2, R. Amato 10. Coach polidori

Virtus Aprilia: Caciorgna 11, Scaggion 6, Masci 15, Paniccia 11, Giambra 4, Mancusi 2, Di marcantonio 4, Formicola 4, Politi 16, Davi, Tocci 4, Aquino 2. Coach Vegliante

Arbitri: G. Treglia, G.M. Treglia

Ufficiali: Spagnoli, Ogando

La Virtus Aprilia conquista il primo posto del Girone B Junior battendo nello scontro diretto Ultrasolar. Tre vittorie su tre per il team di coach Vegliante.

Un avvio a rilento da parte delle due squadre, che devono appellarsi alla lunetta per siglare i primi punti del match. Magli prova a caricarsi i suoi sulle spalle, mettendo a referto punti importanti per Ultrasolar. Scaggion si accende, Politi ne mette due: la partita inizia ora. Nel giro di poco, la Virtus dilaga facendo valere la propria supremazia. A suon di triple – Masci e Angeletti – le due squadre si addentrano nel vivo del match, col primo quarto che termina 16 a 22 per i verdi della Virtus Aprilia.

Nel secondo quarto sono i verdi a cominciare da dove avevano lasciato, con Tocci che apre il secondo quarto con due punti messi a referto, dovendosi arrendere però a metà secondo quarto per via di un infortunio alla schiena. Di Marcantonio con due sprint giganteggia sugli avversari, che devono appellarsi al solo Magli, sin qui miglior realizzatore della gara. Si va all’intervallo sul risultato di 28 a 36, con due quarti che si prospettano scoppiettanti per decidere la testa del girone b.

Nel terzo quarto Ultrasolar fa la voce grossa e in un gioco sempre più maschio, si riavvicina timidamente ai verdi bravi, questi ultimi, a tenersi a distanza di sicurezza. Le squadre si rispondono a suon di canestri in una partita che si tinge sempre più di verde, con un Politi scatenato che si mette in mostra tra i giovani di Vegliante. Tra continui ribaltamenti di fronte, i colpi della Virtus pesano come macigni e Ultrasolar comincia ad affondare. La piega della gara è ormai chiara: la Virtus Vola (44-58).

L’ultimo quarto si apre con Ultrasolar che prova ad accorciare le distanze fino a portarsi a 10 lunghezze dai verdi. La Virtus, seppur partita in sordina, rimette subito in ordine le gerarchie e si impone nuovamente sui ragazzi di Polidori. Ultrasolar non si da per vinta, reagisce alle avversità e si riporta sotto. allontana Ultrasolar da una rimonta storica e di carattere. Il finale è tutto da vivere, Paradiso inventa per i neri che non mollano la preda. A un minuto dalla fine due tiri liberi di Magli sono un’opportunità da sfruttare: uno va a referto, poi il nero spreca, ma lo aiuta Zamparo a rimanere avvinghiato alla Virtus. Alla fine del quarto tempo di gioco, però, il totale recita 71-73 in quella che, tra gli Junior, è stata, forse, la gara più entusiasmante del torneo.