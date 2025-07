“Corri Roccagorga”: la decima edizione tra premi e riconoscimenti per tutti

Dopo lo stop del 2024 l’Asd Roccagorga ha deciso di ripartire alla grande proponendo sabato 12 luglio una decima edizione del “Corri Roccagorga – Memorial Lidano Saputo”. La gara, sulla distanza di 7,6 km e con dislivello altimetrico, si incentrerà sul classico, suggestivo percorso all’interno del paese e su un ricco capitolo premiazioni: previste medaglie per tutti al traguardo e importanti riconoscimenti per i primi tre e le prime tre della classifica generale, per i primi tre donatori e le prime tre donatrici Avis e per le prime cinque società senza limite di arrivati.

Per le categorie saranno premiati i primi sette classificati e un premio, inoltre, sarà destinato a coloro che saliranno sul podio della graduatoria generale e a tutti i primi delle varie categorie. Il direttivo guidato da Nazzareno Bonanni provvederà infine ad effettuare delle premiazioni a sorpresa, a protagonisti riusciti a distinguersi per qualche motivo particolare.

C’è poi un altro “gustoso” aspetto che conferma quanto gli organizzatori tengano ad accogliere nel migliore dei modi i podisti e i loro accompagnatori: al termine sarà offerto un pasta party arricchito da zuppa di pane, birra e cocomerata per concludere in bellezza!

La nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera”, dedicata come sempre al ricordo del compianto segretario dell’associazione e patrocinata dal Comune, comporterà un tratto in salita particolarmente impegnativo, stimato al 25%. Il raduno è previsto alle 16 in piazza VI Gennaio, teatro della partenza e dell’arrivo. Lo start è fissato alle 19.

L’ultima volta, nel 2023, si impose Riccardo Volpe con un tempo di 29’20’’ davanti a Diego Papoccia e Marco Quaglia. Tra le donne trionfò Roberta Andreoli (36’35’’) davanti a Alessia Panzeri e Gea Scardini.