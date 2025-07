West Nile, muore un 86enne all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina: è la terza vittima nel Lazio

LATINA – Il Lazio segna la sua terza vittima da West Nile. E’ un 86enne deceduto al Santa Maria Goretti di Latina dove era stato tra i primi ricoverati, uno dei primi casi diagnosticati dagli infettivologi dell’ospedale di Latina e confermati dalle analisi eseguite allo Spallanzani. Il paziente, che aveva patologie pregresse, era ricoverato in terapia intensiva.

Al momento nel Lazio sono 44 i casi accertati.

Il presidente della Regione Francesco Rocca ha convocato per oggi una riunione operativa: “Nel pomeriggio – ha detto a margine di un evento che si è svolto a Tor Vergata – valuteremo se adottare un’ordinanza”, annunciando anche “un milione di euro per sostenere i Comuni nelle operazioni di disinfestazione, soprattutto quelli che finora non hanno agito.”