A San Felice Circeo la Polizia locale raddoppia: nuova sede a La Cona

LATINA – Stasera alle 19 sarà inaugurata la nuova sede della Polizia Locale di San Felice Circeo nata per servire meglio la parte bassa della nota località balneare. In Via Roma, a La Cona, la nuova delegazione diventerà immediatamente operativa, a partire da domani, 14 agosto.

“L’obiettivo è quello di soddisfare meglio le esigenze della popolazione, essere più presenti nella zona vicina al mare e garantire un controllo maggiore del territorio”, spiega il comandante Mauro Bruno, che dirige in estate (e fino al 30 novembre) un gruppo di quindici agenti.

La nuova sede si trova al civico 330, in un locale preso in affitto dal Comune di San Felice Circeo, dove troveranno spazio tutti servizi tradizionalmente gestiti dalla Polizia Locale. Inoltre, il numero della centrale operativa 0773/522400 per segnalare emergenze risponderà ora da entrambe le sedi.

L’iniziativa è stata voluta fortemente dalla sindaca Monia Di Cosimo che taglierà il nastro.