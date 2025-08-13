Pestaggio durante la Notte bianca a Priverno, trovati i responsabili: sette sono minorenni

PRIVERNO – Sono stati identificati e sono tutti giovanissimi, gli autori del pestaggio di cinque ragazzi avvenuto a Priverno il 3 agosto durante la “Notte bianca”. Sono stati i carabinieri, al termine di indagini avviate subito dopo i fatti, a denunciare in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Latina e alla Procura per i Minorenni di Roma, nove ragazzi di cui sette ancora minori, considerati responsabili, in concorso con altri ancora da identificare, della violenta spedizione. Sono accusati di percosse, lesioni e rapina aggravata.

Attraverso le indagini è stato anche ricostruito come, durante l’aggressione, a uno dei malcapitati, è stata strappata dal collo una collana in oro. Quella notte, il gruppo, già noto alle forze di polizia per precedenti vicende giudiziarie, ha raggiunto Priverno, proveniente da un altro comune pontino dove alcuni di loro sono in Comunità di accoglienza per scontare misure cautelari per procedimenti giudiziari in corso e come testimoniano le immagini dei sistemi di video-sorveglianza comunale presenti nell’area ove si è consumata l’aggressione, hanno dato via all’azione. Ascoltati dai carabinieri della stazione di Priverno anche alcuni testimoni mentre altre informazioni utili sono state reperite dall’analisi di video pubblicati su piattaforme social.

Restano da identificare gli altri partecipanti al brutale pestaggio che si è svolto senza alcun motivo.