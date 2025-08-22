Addio a Sandro Pucci, ex sindaco di Maenza

La comunità di Maenza è in lutto per la scomparsa improvvisa dell’ex sindaco Sandro Pucci. Il Consiglio Comunale si unisce al dolore della famiglia e della comunità per la perdita dello storico e ricercatore intellettuale di grande valore e dedizione. “La sua eredità di impegno e passione per la nostra città resterà sempre con noi” si legge in un post ufficiale su Facebook. I funerali si terranno oggi alle 17:30 a Maenza nella parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo.