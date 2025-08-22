Latina, uomo ferito gravemente a un braccio con una sega circolare

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Nuovo Sabotino, nella zona del litorale di Latina, dove un uomo è rimasto gravemente ferito a un braccio mentre effettuava un lavoro di bricolage nel giardino della sua abitazione, una villetta all’interno del consorzio residenziale lungo strada Alta. Intorno a mezzogiorno, mentre maneggiava una sega circolare, l’uomo si è provocato un profondo taglio all’avambraccio. In evidente difficoltà, ha chiesto aiuto ai familiari che hanno subito allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenute in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica, mentre era stato attivato anche l’elisoccorso, vista la gravità della ferita. I sanitari del 118, una volta prestati i primi soccorsi, hanno però riscontrato condizioni meno critiche del previsto: la lesione, pur seria, non sembrava aver compromesso arterie o tendini. L’elicottero è quindi ripartito senza paziente, mentre l’uomo è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sottoposto ad accertamenti e cure immediate, è stato ricoverato in osservazione breve intensiva, dove resterà monitorato nelle prossime ore.