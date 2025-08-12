Addio al medico di famiglia di Latina Giampaolo Fratini. Aveva 74 anni

LATINA – L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Latina saluta il dottor Giampaolo Fratini, medico di famiglia, del lavoro e dello sport, scomparso l’11 agosto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia affrontata con consapevolezza e coraggio e con il sostegno della famiglia alla quale era molto legato.

“Medico di famiglia, del lavoro e dello sport, ha dedicato la sua vita con passione, competenza e grande umanità alla professione medica, diventando un punto di riferimento per tanti colleghi e pazienti. Già in pensione, ha continuato a rappresentare con dignità e discrezione i valori più nobili della medicina: l’ascolto, la dedizione e il rispetto per la persona”. Con queste parole, condivise dall’Ordine dei Medici di Latina, lo hanno ricordato la moglie Patrizia Pomilia con i figli Roberto e Gianmarco.

“Colpisce la comunità la scomparsa del Collega Dott. Giampaolo Fratini: l’Ordine si unisce alla famiglia in questo momento di dolore e smarrimento”, è il messaggio dell’OMCeO.

I funerali si terranno mercoledì 13 agosto 2025 alle 9.30 presso la chiesa Sacro Cuore di Latina.