West Nile, gli inviati del Ministero per la Salute ricevuti in Comune, Celentano: “Latina Comune virtuoso”

LATINA – Si è tenuta questa mattina nella sala conferenze della palazzina direzionale dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina la riunione programmata con il team inviato dal Ministero per la Salute per fare il punto sulla West Nile. Al termine dell’incontro la sindaca di Latina Matilde Celentano ha voluto ricevere nell’aula consiliare del Comune di Latina la delegazione composta da tecnici del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Protezione Civile, del CESME – Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche degli Animali (IZSAM) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e della Croce Rossa.

Al termine, insieme al dirigente del servizio Ambiente Gian Pietro De Biaggio, ai funzionari del servizio e alla ditta incaricata della disinfestazione ordinaria e straordinaria sul territorio per conto del Comune, la prima cittadina ha raggiunto la Asl di Latina dove si è svolto il tavolo tecnico su prevenzione e contenimento del West Nile. Qui è stata accolta dalla direttrice generale Sabrina Cenciarelli e da ulteriori figure tecniche, che hanno fornito un aggiornamento puntuale sulle attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza.

Nel corso del tavolo tecnico su prevenzione e contenimento del West Nile – ha affermato la prima cittadina Matilde Celentano, presidente della Conferenza dei sindaci per la Sanità – i rappresentanti tecnici degli enti intervenuti hanno illustrato nel dettaglio le attività in corso nei rispettivi ambiti di competenza: dal monitoraggio epidemiologico e veterinario, alla sorveglianza entomologica, fino agli interventi di prevenzione e risposta sanitaria. L’obiettivo condiviso è quello di coordinare azioni efficaci e tempestive per contenere la diffusione del virus sul territorio. L’incontro di oggi simboleggia una proficua sinergia tra le diverse figure che operano sul territorio, che ha permesso di gestire nel migliore dei modi la proliferazione del virus West Nile divenendo anche un territorio virtuoso per il modus operandi adottato. Come già ricordato il Comune di Latina ha iniziato con il ciclo ordinario di disinfestazioni nel mese di aprile. Ad oggi è in corso il quarto ciclo su nove di interventi larvicidi e il terzo su quattro adulticidi. A questi si aggiungono cinquantuno disinfestazioni straordinarie nei luoghi segnalati dalla Asl di Latina in cui la ditta affidataria interviene entro 24-48 ore. Ringrazio il ministro della Salute Orazio Schillaci per la vicinanza dimostrata con i territori e tutte le figure professionali intervenute oggi, con la quale abbiamo condiviso le attività di prevenzione, contenimento e sorveglianza con nuovi stimoli per affrontare in sinergicamente la tematica”.