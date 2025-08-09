Affitti inesistenti: denunciata una donna per truffa immobiliare online su Sperlonga

I Carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno denunciato una donna di 41 anni, residente in provincia di Napoli, accusata di truffa. L’indagine, avviata dopo le denunce di due uomini, ha ricostruito come la 41enne abbia proposto la locazione di un immobile a Sperlonga su una nota piattaforma online, incassando rispettivamente 875 e 700 euro senza mai consegnare le chiavi, rendendosi poi irreperibile. Le vittime hanno presentato regolari querele che hanno permesso di identificare la responsabile.